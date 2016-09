Fisco: Camusso, ipotesi taglio Irpef? Nel frattempo soldi a pioggia a imprese

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 19 set. (AdnKronos) - "Il Governo intanto rinvia" l'ipotesi del taglio dell'Irpef nel 2018, avanzata, come sembra, dall'Esecutivo, "e nel frattempo si continuano politiche che hanno già dimostrato di non avere efficacia, che sono quelle di distribuire soldi a pioggia alle imprese che poi non determinano investimenti". "Il grande tema di cui bisognerebbe occuparsi - avverte - è quello del crollo degli investimenti privati che continua e la lentezza degli investimenti pubblici e la loro scarsa misura. Quindi, invece di continuare a distribuire risorse, sarebbe bene concentrarle su piani per il lavoro".

