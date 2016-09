Eni: riprende le attività di esplorazione in Tunisia (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - La perforazione di Laarich Est-1, si legge in una nota "è parte della strategia near field di Eni, adottata per far fronte al nuovo contesto di prezzi del petrolio bassi e che consiste nel condurre le attività esplorative nelle vicinanze di infrastrutture esistenti con capacità disponibile. Questo permette di ottimizzare, in caso di scoperta, i costi di sviluppo e accelerare il time to market della messa in produzione".Eni opera in Tunisia nelle attività di esplorazione e produzione di idrocarburi dai primi anni ‘60, con la scoperta del campo giant ad olio di El Borma, tuttora in attività. La produzione di Eni nel paese è attualmente di circa 11mila barili di olio equivalente al giorno.

