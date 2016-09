Eni: riprende le attività di esplorazione in Tunisia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 19 set. - (AdnKronos) - Eni ha ripreso l’attività esplorativa nell’onshore della Tunisia, precisamente nel deserto del Sahara a circa 700 chilometri a sud di Tunisi. La società, comunica la stessa Eni "ha appena concluso le operazioni sul pozzo di scoperta Laarich Est-1, ubicato nella concessione Mld (Makhrouga-Laarich-Debbech) di cui Eni possiede una quota del 50% e la società di stato tunisina Etap il restante 50%".Laarich Est-1, che si trova a 5 chilometri di distanza dal centro di trattamento olio già esistente nella concessione, ha raggiunto la profondità finale di 4.111 metri scoprendo delle mineralizzazioni a idrocarburi in intervalli sabbiosi di età Siluriana ed Ordoviciana. I test di produzione hanno evidenziato una capacità di erogazione di circa 2.000 barili di olio al giorno, confermando il buon potenziale minerario della concessione individuato grazie alla recente prospezione geofisica tridimensionale eseguita sul permesso.Il pozzo di Laarich East-1, iniziato in giugno, è già stato allacciato alla produzione. Intanto le attività di esplorazione in Tunisia proseguono con la perforazione di ulteriori prospect già individuati tramite prospezione geofisica tridimensionale.

