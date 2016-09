Donna uccisa nella sua villa a Ravenna, fermato il marito

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Ravenna, 19 set. (Adnkronos) - Il cadavere di una donna di circa 40 anni è stato ritrovato la scorsa notte all'interno di una villa a Ravenna. Si tratta di omicidio. La polizia ha fermato il marito di Giulia Ballestri. Si tratta di un noto dermatologo. La sua posizione è ora all'esame della Procura di Ravenna. La vittima apparteneva a una delle famiglie più in vista di Ravenna, una dinastia di medici. Madre di tre bambini, era nota anche per la sua bellezza ed eleganza. E' stata ritrovata in una delle tante ville di famiglia, al momento disabitata. Secondo i primi rilievi potrebbe essere stata uccisa da un corpo contundente.

Adnkronos