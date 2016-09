Con Italians Festival 3 giorni formativi per professionisti pubblicità

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 19 set. (Labitalia) - Dopo il successo di pubblico delle prime due edizioni, IF! Italians Festival, organizzato e promosso dall’Art Directors Club Italiano e Assocom/Pr Hub, in partnership con Google, tornerà per il terzo anno consecutivo al Teatro Franco Parenti di Milano da giovedì 6 a sabato 8 ottobre. Con il nuovo tema 'No show, no business', il ricco palinsesto di tre giorni avrà l’obiettivo di far incontrare e aggiornare il mondo delle aziende e dei professionisti della pubblicità in Italia, oltre che di intrattenere un pubblico allargato di studenti, curiosi e appassionati della creatività multidisciplinare.Anche in questa terza edizione, IF! Italians Festival vanta il rinnovo della partnership con la Berlin School of Creative Leadership. Un’eccellenza mondiale nel campo della formazione, che, dopo l’ottimo riscontro della passata edizione, oltre a curare una nuova Masterclass di 2 giorni (16 ore) riservata profili di alto livello, proporrà il suo nuovo format innovativo '90’ of Creative Leadership'.Si tratta di tre mini-master da 90 minuti ciascuno, creati specificatamente per profili del marketing aziendale. Giovedì 6 e venerdì 7 ottobre si terrà il master di due giorni in lingua inglese, a numero chiuso e riservato a profili di alto livello che gestiscono creatività e creativi, intitolato 'Creative Leadership: Designing the future agency model based on value driven leadership'. Guidato da Jamshid Alamuti, Managing Director della Berlin School, il master ha l’obiettivo di formare professionisti già senior al miglior uso possibile della creatività. Il master è rivolto a chi lavora in agenzia con importanti responsabilità sulla strategia creativa (direttori creativi, account director, strategic planner) e a chi, dalla parte del cliente, si interfaccia con interlocutori creativi (direttori marketing e comunicazione, senior brand manager).L’innovativo format '90’ of Creative Leadership', che è stato presentato per la prima volta in assoluto nell’edizione di Cannes Lions Festival 2016, è ideato per affrontare temi verticali, target e approfondimenti in poche ore. I tre mini-master, studiati per tutte quelle figure professionali in azienda che si occupano di marketing, accounting e aspetti più strettamente legati alla creatività, saranno l’occasione di provare la Berlin School of Creative Leadership. In particolare, saranno occasione per discutere e analizzare a livello professionale le tematiche relative alla risoluzione creativa dei problemi, utile a stabilire legami di partnership vantaggiosi. Verranno affrontate le ampie tematiche legate al cambiamento aziendale nel settore della comunicazione in relazione agli obiettivi attesi, mentre un’altra sessione di 90’ sarà utile a studiare la figura professionale e i ruoli del Chief marketing officer, in funzione delle sue relazioni con i differenti stakeholders.Insieme ai Master della Berlin School of Creative Leadership, a partire da mercoledì 5 ottobre - e quindi con un giorno di anticipo rispetto al cuore vero e proprio del Festival - sono disponibili workshop dai contenuti esclusivi per IF!. Il fitto programma formativo inizia con il workshop dedicato a Google AdWords per l’implementazione e l’ottimizzazione di campagne pubblicitarie online - che permette ai partecipanti di ottenere la certificazione professionale - seguito dal workshop dedicato espressamente all’utilizzo ottimale dei social media firmato da We Are Social e a ruota, nei giorni successivi, il corso incentrato su un progetto interdisciplinare di Hybrid Design guidato da Swarm e Souldesigner - un mix di tecnologia, arte, brand e intrattenimento - e ancora la sessione a cura di The Family sulla produzione di film pubblicitari.Infine, tra le novità della nuova edizione, troviamo 'IF! Learning Lunch', una serie di incontri e conversazioni informali nel contesto di un pranzo semplice tra amici, alla presenza di ospiti esperti di comunicazione. Protagonisti dei Learning Lunch di IF! sono: il direttore creativo Francesco Guerrera, che svelerà ai partecipanti alcune dritte sull’utilizzo di tecniche e trattamenti dell’immagine; Antonio Ferrara, scrittore e illustratore riconosciuto a livello internazionale, che condividerà le sue opinioni sull’educazione sentimentale dei ragazzi attraverso la scrittura e la lettura; e Luciano Ripamonti, a disposizione per raccontare ciò che è essenziale sapere sulla gestione dei diritti della musica nella pubblicità.

