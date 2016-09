Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 19 set. (AdnKronos) - In questa settimana "non sono mancate le notizie tristi, penso alla scomparsa del Presidente Carlo Azeglio Ciampi, che voglio ricordare come uno degli uomini che ci ha riportato ad amare la parola Patria e il tricolore". Lo scrive il premier Matteo Renzi nella sua enews.

Adnkronos