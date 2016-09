Ciampi: anche a Venezia bandiere a mezz'asta per i funerali del presidente emerito

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 19 set. (AdnKronos) - Bandiere a mezz'asta oggi in tutti gli edifici pubblici del Comune di Venezia in occasione del lutto nazionale proclamato dalla presidenza del Consiglio, in concomitanza con i funerali solenni, a Roma, del Senatore Carlo Azeglio Ciampi, presidente emerito della Repubblica.Per l'intera giornata del 19 settembre, inoltre, su tutte le pagine del sito internet del Comune di Venezia resterà pubblicato un fiocco nero sul fondo rosso della testata, in segno di cordoglio.

