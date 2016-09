Banche: Sella (Pri.Banks), private senza crisi con redditività e prudenza (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Per il presidente di Pri.Banks "il fatto di ritrovarsi all'arrivo della crisi liquidi e con un patrimonio maggiore ha fatto sì che la maggior parte delle banche associate abbia avuto la possibilità di continuare a fare con i clienti quello che ci si aspetta da una banca". E se la banca è liquida e con dei buoni margini sul patrimonio, quando succedono casi di tensione "essa si permette di non sacrificare il rapporto con il cliente così faticosamente costruito negli anni". Nessuna correlazione diretta, poi, fra l'efficienza delle banche del settore e le loro dimensioni, spesso contenute. "Storicamente -ricorda Sella- le banche private si sono fortemente aggregate e molte delle nostre associate sono nate dall'aggregazione di istituti preesistenti. Questo testimonia che nel tempo le banche private sono state capaci di intraprendere percorsi di crescita adeguati alle sfide, a volte aggregandosi e a volte perseguendo la crescita autonoma, anche con la quotazione in borsa". In questo momento, conclude Sella, "all'orizzonte non mi sembra che ci siano grandi progetti di integrazione" fra le banche private, "bensì strategie di sviluppo delle proprie eccellenze e del proprio modello di business".

Adnkronos