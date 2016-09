Banche: Sella (Pri.Banks), private senza crisi con redditività e prudenza (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - E la solidità degli istituti privati è confermata dagli indici di patrimonializzazione. Sempre sui bilanci del 2014 il Cet 1 Ratio delle banche private si attesta al 17,33%, 5,53 punti sopra il livello del settore bancario nel suo complesso, all'11,80%. "Risultati -sottolinea il presidente di Pri.Banks- che possono essere associati alla responsabilità con cui nel tempo sono state affrontate le sfide della trasformazione e della crisi". Anche il Tier 1 delle banche private supera l'indice del settore di 5,15 punti (17,45% contro 12,30%), e il Total Capital Ratio è sopra di 3,62 punti (18,12% contro 14,50%). E nel corso degli ultimi trimestri le banche private hanno continuato a rafforzare i propri indici di patrimonializzazione, tanto che il Cet 1 al 30 giugno scorso di Banca Sella è al 15,09%, Banca Finnat al 31,36%, Banca Profilo al 27,1% e Banca Mediolanum al 20,2%. "Se si guarda al rapporto fra raccolta e impieghi e alla patrimonializzazione -continua Sella- per certi versi in passato potevano essere considerati eccessivi", ma "erano in realtà conseguenza di un principio di gestione ispirato alla prudenza che per secoli molti di noi hanno mantenuto".E a chi accusa che la forza patrimoniale sia imputabile alla stretta sul credito praticata dalle banche italiane, Sella replica che "le banche private intendono il termine 'aiutare' come dare credito ai meritevoli. Se neghi il fido a un meritevole stai facendo un danno, ma lo fai anche se lo dai a chi non se lo merita. Aiutare è per noi essere i veri consulenti del passivo dei clienti e dare il giusto consiglio, che può anche essere quello di non indebitarsi".

Adnkronos