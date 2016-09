Banche: Sella (Pri.Banks), private senza crisi con redditività e prudenza

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 19 set. (AdnKronos) - Ben patrimonializzate, liquide, redditizie e di dimensioni spesso contenute. Ma soprattutto prudenti, atteggiamento che si traduce nel concedere prestiti alle imprese meritevoli e nel rifiutarli a chi non offre adeguate garanzie. Questo l'identikit delle banche private italiane tracciato da Pietro Sella, presidente di Pri.Banks, l'associazione degli istituti di credito privati, che oggi ha abbandonato il nome Assbank. Una realtà che riunisce, solo per citarne alcune, banche come Banca Sella, Banca Passadore, Banca Finnat e Banca Del Piemonte, realtà più locali come Banco delle Tre Venezie e Banca del Fucino o gruppi di maggiori dimensioni come Banca Mediolanum e Credem. Le banche associate a Pri.Banks dispongono in aggregato di un attivo di 188 miliardi di euro, pari al 6,3% del settore bancario nazionale, secondo i dati del 2014, e operano attraverso 2.258 sportelli (il 7,3% del sistema). L’ammontare degli impieghi supera i 98 miliardi (5,8%), la provvista, esclusa quella interbancaria, è di 107 miliardi (5,6%) e la dotazione patrimoniale complessiva supera i 10 miliardi (4,8%). "Le caratteristiche principali e le peculiarità delle banche private -spiega all'AdnKronos Sella, che è anche amministratore delegato del gruppo Banca Sella- sono dettate dalla loro natura. Spesso alle loro spalle c'è un azionista di riferimento di natura privata, qualche volta una famiglia e altre un'impresa". Oltre all'indipendenza e alla responsabilità, una delle caratteristiche principali delle banche private, secondo Sella, è la prudenza. "I dati mostrano che in media rispetto al sistema nel suo complesso le banche private sono andate meglio per redditività, stabilità, patrimonializzazione e liquidità".

