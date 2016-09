Alitalia: sigle autonome confermano sciopero 22/9, per Ball 'pura follia' (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - E Ball conclude il suo messaggio ai dipendenti con un appello: "E' il momento che vi facciate sentire, se non siete d’accordo con questo sciopero. Ci stiamo giocando una parte importante del nostro futuro, in tutte le aree dell’azienda: continuiamo a fare la nostra parte, tutti insieme come una sola squadra". Ma alle parole dell'ad i sindacati 'ribelli' replicano che l'accordo non dà soluzione alle questioni aperte. "Il testo presentato dall'azienda - dicono - è uguale a quello che è stato respinto a luglio e ha portato allo sciopero del 5 luglio. Non vengono rimosse le violazioni contrattuali e i licenziamenti non vengono revocati". "Il nostro tentativo di ricercare soluzioni ai temi posti dall'indizione dello sciopero - spiega Francesco Staccioli dell'Usb - si sono scontrate con un atteggiamento aziendale che, nel merito e nel metodo, risulta incomprensibile e autolesionista, visto anche l'alto grado di rappresentatività tra piloti e assistenti di volo delle tre organizzazioni e associazioni che hanno indetto lo sciopero. Non sono accettabili perciò le dichiarazioni rilasciate da parte dell'ad Ball contro la nostra azione di sciopero e tantomeno il tentativo di banalizzare argomenti che invece sono di estrema importanza".

