Alitalia: sigle autonome confermano sciopero 22/9, per Ball 'pura follia' (2)

(AdnKronos) - Questo, dunque, il percorso delineato dall'accordo. Ma, intanto, l'emergenza sciopero non è stata superata e l'astensione dal lavoro rischia di essere pesante non solo per la durata di 24 ore ma anche per la rappresentatività tra il personale delle sigle che non hanno firmato l'accordo. E non si è fatta attendere la risposta di Cramer Ball che ha scritto una mail a tutti i lavoratori del gruppo manifestando la propria preoccupazione per uno sciopero che "provocherà un danno economico molto rilevante per la nostra compagnia e creerà gravi disagi a decine di migliaia di nostri clienti. E, soprattutto, metterà a rischio il futuro sviluppo di Alitalia”. "Per tale ragione - prosegue Ball - non posso far altro che definire questa decisione dell’Anpac 'pura follia', per una compagnia aerea che attualmente perde 500.000 euro ogni singolo giorno”. Nella sua mail, Ball si sofferma su una della questioni al centro della vertenza, cioè la cancellazione delle concessioni di viaggio (Caf e Cfs). "Poiché comprendo che questa decisione possa aver creato preoccupazione in alcuni di voi, negli ultimi mesi abbiamo deciso di: estendere queste concessioni fino al 31 dicembre 2016; introdurre tariffe da 1 e 2 euro a tratta più le tasse per lo staff sulle destinazioni italiane e la maggior parte di quelle europee; assicurare che i naviganti pendolari venissero esentati dal pagamento delle tasse per i voli dalla propria residenza alla base sul network domestico, grazie all’accordo ottenuto in questo senso con Enac; garantire che i naviganti seguano una procedura di imbarco semplificata”.

