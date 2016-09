Alitalia: Ball ad Anpac, sciopero follia, bene responsabilità altre sigle

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 19 set. (AdnKronos) - Lo sciopero del 22 settembre confermato da Anpac, Anpav e Usb, dopo la decisione di non firmate l'accordo con Alitalia, è "una pura follia" e mette a rischio lo sviluppo dell'azienda. E' questo, in sintesi, il messaggio dell'amministratore delegato dell'aviolinea Cramer Ball contenuto in una mail inviata a tutti i dipendenti che l'Adnkronos ha potuto leggere. Ball esprime, invece, apprezzamento per "il senso di responsabilità" mostrato dalle quattro sigle confederali Filt-Cgil, Fit-Cisl ,Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo che ieri sera hanno, invece, sottoscritto l'intesa.

