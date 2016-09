Alitalia: Anpac, Anpav e Usb non firmano accordo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 19 set. (AdnKronos) - Le associazioni professionali Anpac e Anpav e l'Usb non hanno firmato l'accordo con Alitalia, sottoscritto ieri sera dalle organizzazioni confederali Filt-Cgi, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo. E' quanto si apprende da fonti sindacali. Come previsto, questa mattina si è svolto il nuovo round tra l'azienda e le tre sigle, che però non ha fatto registrare novità rispetto a ieri sera. Le tre sigle confermano, dunque, lo sciopero del 22 settembre prossimo.

