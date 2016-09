Pil: C. Agricole, +0,8% in 2016, irraggiungibile obiettivo deficit 2017 (4)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Per quanto riguarda le famiglie, l’indice delle vendite al dettaglio è rimasto ben orientato (+0,8% su base annua) e il peggioramento della fiducia riguarda "la situazione economica del paese ma non la loro situazione finanziaria". Il tasso di disoccupazione è nuovamente sceso a luglio attestandosi all'11,4%, ma la crescita degli occupati "si è interrotta, principalmente a causa della diminuzione dei lavoratori indipendenti".Nel primo semestre il settore privato ha creato 516.000 nuovi posti di lavoro (al netto delle cessazioni), 110.000 in meno dell'analogo periodo del 2015, quando le assunzioni a tempo indeterminato beneficiavano di importanti sconti sugli oneri sociali, più limitati quest'anno. Nel 2015, il 60% delle creazioni di posti di lavoro, rilevano gli economisti del Credit Agricole, aveva beneficiato delle misure di stimolo, contro il 30% nel primo semestre dell'anno. Tale rallentamento "ha probabilmente pesato sulla crescita, ma non mette in forse la tendenza alla diminuzione della disoccupazione, né la resilienza dei consumi delle famiglie che prelude a una lieve accelerazione della crescita nel secondo semestre".

Adnkronos