Pil: C. Agricole, +0,8% in 2016, irraggiungibile obiettivo deficit 2017 (3)

(AdnKronos) - Analizzando i dati dell'economia italiana gli economisti del Credit Agricole osservano come la domanda interna abbia "improvvisamente segnato il passo", con un rallentamento dei consumi privati (+0,1% nel trimestre dopo quattro trimestri a +0,4% in media) e una contrazione degli investimenti (-0,3%) dopo tre trimestri di crescita. Le imprese, osservano, hanno anche ridotto le scorte, a riprova della sfiducia circa le prospettive della domanda. Solo la ripresa delle esportazioni nette, con un contributo positivo pari a 0,2 punti, ha evitato la contrazione del pil.Come la maggior parte degli osservatori, anche gli economisti del Credit Agricole prevedono la ripresa degli investimenti produttivi, fattore chiave per avviare un circolo virtuoso in grado di rilanciare la crescita. Gli investimenti, infatti, approfittano sempre di condizioni di finanziamento favorevoli e di misure fiscali di sostegno. Ma la domanda di investimenti, rilevano, "è condizionata dal debole incremento dei margini e dal peggioramento della fiducia delle imprese". L’indice della produzione industriale, osservano ancora, ha registrato una contrazione nel secondo trimestre, scendendo, a giugno, al basso livello di dicembre 2015. La contrazione del portafoglio ordini, sia sul mercato interno che all'estero, in corso da maggio, nonché il peggioramento delle prospettive di produzione e di esportazione, "confermano il clima pessimista".

