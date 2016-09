Ciclismo: centenario di Coppi e musei, senatori chiedono legge/Adnkronos (4)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Per questo la casa natale, il luogo della sua sepoltura e il mausoleo ad esso connesso, nel comune di Castellania, e il 'Museo dei campionissimi', nel comune di Novi Ligure, dedicato allo stesso Coppi e a Costante Girardengo, dovrebbero essere dichiarati beni culturali.Viene quindi costituito un Comitato per organizzare le celebrazioni del centenario, prevedendo, ad esempio, lo svolgimento di competizioni ciclistiche di rango nazionale e internazionale nei territori legati ai luoghi di Coppi, promuovendo inoltre eventi per ricordare la sua figura in coincidenza con le grandi corse a tappe o in linea di cui egli fu protagonista, coinvolgendo il servizio pubblico radiotelevisivo. Stanziamenti previsti per queste iniziative da articolare tra il 2019 e il 2020, 500mila euro per ciascun anno.Il disegno di legge propone poi interventi d'intesa tra Stato e Regione Piemonte, per favorire un collegamento tra i luoghi legati a Coppi e la grande grande ciclovia del Po, stanziando la somma di 500mila euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

