Ciclismo: centenario di Coppi e musei, senatori chiedono legge/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Inevitabile parlare a questo punto della sua rivalità con Bartali, "travalicante di gran lunga il solo ambito della competizione sportiva -viene ricordato dagli autori del disegno di legge- e, al di là delle reali consapevolezze e volontà dei protagonisti, divenuta simbolo di una contrapposizione, talvolta persino ideale e di costume, tra 'due Italie'".Insomma Fausto Coppi è stato uno "dei più grandi campioni dello sport internazionale di sempre", ma merita di essere ricordato anche per quello che la "sua vicenda personale e umana ha rappresentato nella storia del costume italiano, in particolare nel secondo dopoguerra, e ancora per la peculiarità del suo legame con il territorio di provenienza, determinante nella fase iniziale della sua attività agonistica, mai interrotto nel corso degli anni dei più importanti successi e ancora fortissimo nel tragico epilogo della sua vita".Il disegno di legge, composto da sei articoli, punta a "promuovere e sostenere le attività volte a valorizzare la vicenda sportiva e umana di Fausto Coppi, in vista della ricorrenza del centenario della sua nascita".

