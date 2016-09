Ciclismo: centenario di Coppi e musei, senatori chiedono legge/Adnkronos

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 18 set. (AdnKronos) - Alla data fatidica mancano tre anni esatti, tuttavia, considerando anche i calendari dell'attività parlamentare, i tempi già stringono. Per questo il senatore del Pd Gaetano Borioli ha presentato già dalla primavera scorsa un disegno di legge per celebrare il centenario della nascita di Fausto Coppi, che ricorrerà il 15 settembre del 2019, ma anche per ricordare le gesta di tanti fuoriclasse delle due ruote, a partire dal grande rivale Gino Bartali, con l’istituzione della Rete museale dei campionissimi del ciclismo italiano. Nel testo, assegnato alla commissione Cultura, non poteva mancare la firma di Sergio Zavoli, oggi senatore e negli anni Sessanta inventore del 'Processo alla tappa', trasmissione che per anni accompagnò i telespettatori del Giro d'Italia e riproposta poi successivamente in altre forme. Tra i proponenti anche altri due senatori Dem, Massimo Caleo ed Elena Ferrara.La vicenda umana e sportiva del 'campionissimo', ricordano gli autori del disegno di legge "si intreccia profondamente con la storia dell’Italia negli anni cruciali situati a cavallo tra la maturità del regime fascista, la guerra e la rinascita democratica".

Adnkronos