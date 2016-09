Ue: Tidei (Pd), no a disimpegno Germania e Francia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Sulle sfide che oggi l'Europa è chiamata ad affrontare all'insegna dell'unità e della coesione non è accettabile il disimpegno, emerso in occasione del vertice europeo di Bratislava, di Francia e Germania sul tema dei migranti". Lo afferma la deputata del Pd Marietta Tidei, componente della commissione Esteri della Camera. "Bene ha fatto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a sottolineare -aggiunge- che non ci si può smarcare da impegni che sono stati già presi. La gestione dei flussi migratori e l'accoglienza dei migranti richiedono sforzi congiunti: non possiamo pensare che l'accordo con la Turchia possa essere sufficiente. Occorre mettere in campo azioni concrete per stipulare accordi con i Paesi africani: è un'operazione imprescindibile dalla quale nessuno può esimersi".

