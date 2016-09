Ue: Schifani, convincere Germania e Francia, non sbattere la porta

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma 17 set. (AdnKronos) - "L'Italia merita di essere rispettata in Europa. Prendere atto, come ha fatto Renzi, dell'atteggiamento egoista di Germania e Francia non risolve i problemi, tutt'altro. Bisogna avere la capacità, politica innanzitutto, di far convogliare Berlino e Parigi sugli impegni comuni, tra l'altro già assunti, non sbattere la porta e di fatto prendere atto della sconfitta per il nostro Paese". Lo dice Renato Schifani, senatore di Forza Italia.

