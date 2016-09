Ue: Romani, per Renzi ancora un buco nel nulla

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Ancora una volta il premier Renzi torna da un vertice europeo con un buco nel nulla". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Paolo Romani. "Su flessibilità e migranti -aggiunge- il risultato che l'Italia ha portato a casa è pari a zero. Zero come la crescita economica che non c'è. E zero come il prestigio del nostro Paese all'estero, dove Renzi raccoglie qualche apprezzamento di circostanza e niente altro". "Il rispetto degli impegni già presi vale molto di più delle chiacchiere di chi, come Merkel e Hollande, pensa in realtà a tutelare solo i propri interessi. E se Renzi questa volta sbatte la porta all'asse Parigi-Berlino -conclude Romani- è evidente il tentativo di catturare consensi, anche referendari, tra chi a un'Europa così fatta non ha mai creduto e continua a non credere".

