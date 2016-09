Ue: Malan, Renzi sbraita a fini referendari

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Mentre Hollande e la Merkel decidono su tutto, Renzi mostra di sbattere la porta e dichiarare di sentirsi insoddisfatto dall'esito del vertice di Bratislava, perché pensa gli faccia gioco a fini referendari. Sbraitare non serve. Serve, al contrario, una capacità che Renzi non ha, quella cioè di dialogare con i leader europei e soprattutto di far capire loro che l'Italia non è una succursale di Berlino o di Parigi, pronta a riformare la Costituzione in cambio di una pacca sulle spalle a Parigi o a Berlino". Lo afferma Lucio Malan, senatore di Forza Italia. "A quanto pare -aggiunge- la credibilità di Renzi è al lumicino anche all'estero. E gli italiani non si stupiscono nonostante i media filo governativi spaccino parole di circostanza e convenevoli internazionali per sostegno e apprezzamento".

