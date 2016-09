Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "La Merkel e Hollande tirano troppo la corda e il loro disimpegno rispetto ad azioni comuni necessarie, come quelle sul fronte dei migranti, danneggia non solo il nostro Paese ma l'intera Europa, già scossa da egoismi e divisioni". Lo afferma Gianfranco Librandi, deputato di Scelta civica. "Il monito del premier Renzi -aggiunge- era doveroso perché Germania e Francia non possono esentarsi dagli impegni già presi".

Adnkronos