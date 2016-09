Ue: Gasparri, al vertice 'vero' porte chiuse a Renzi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Pochi giorni fa lo show navale a Ventotene per la finta riunione con Merkel e Hollande. Adesso per Renzi porte chiuse da francesi e tedeschi al vertice Ue vero, dove si tiene la conferenza stampa finale senza il comico minore toscano. Che urla contro l'Europa nel tentativo disperato di recuperare i consensi che gli mancano in vista del referendum". Lo dichiara il senatore di Fi, Maurizio Gasparri."Un giorno lo show europeista. Un altro dì la finta lite perché trattato da sciuscià e perché è terrorizzato dalla vittoria del No, che anche i fischi ricevuti alla festa dell'Unità gli hanno annunciato. Vuole mostrare i muscoli in Europa? Smetta oggi stesso di fare lo scafista dei clandestini di cui satura Italia e Europa. Usi le navi per fermare i barconi, non per aiutare trafficanti o per falsi vertice a largo delle isole pontine. Il suo show sta finendo e il ragazzo appare isterico", conclude.

