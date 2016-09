Ue: Colaninno (Pd), bene Renzi, basta egoismi e veti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Germania e Francia non possono tirarsi fuori da impegni imprescindibili per l'Europa come quelli sui migranti e sulle politiche economiche. Bene ha fatto il premier Renzi a rimarcare che è necessaria la collaborazione e l'impegno di tutti". Lo afferma il deputato del Pd, Matteo Colaninno."L'Europa -aggiunge- dimostri di rispondere unita e coesa alle sfide dei nostri tempi: non può essere certo il tempo degli egoismi o dei veti".

