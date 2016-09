Ue: Carfagna, Renzi escluso finge 'strappo'

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "A Bratislava non è stato Renzi a 'strappare', sono stati Hollande e Merkel a non coinvolgerlo. Si sono presentati al consiglio europeo con documenti scritti a quattro mani; hanno organizzato una conferenza stampa a due; e solo all'ultimo lo hanno chiamato". Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, parlamentare di Forza Italia"L'atteggiamento di Francia e Germania è inaccettabile e l'Italia anche in passato ha pagato un caro prezzo alle pretese egemoniche tedesche e all'ambiguità francese. Servirebbero autorevolezza, legittimazione democratica e credibilità. Invece il premier ha pensato bene che era meglio dare un segno della sua presenza in Europa sbattendo i pugni. Per di più, in un consiglio europeo che non poteva assumere alcuna decisione formale, per la sua natura 'informale'", aggiunge."L'isolamento in cui Renzi è voluto cadere rischia di costare caro alle tasche degli italiani. Difficilmente potrà ottenere la flessibilità che chiede sul deficit. Tantomeno potrà contare sul sostegno europeo di fronte a nuove ondate di migranti. Una politica miope, tutta orientata all'ombelico referendum, genera mostri", conclude Carfagna.

Adnkronos