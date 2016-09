Ue: Abrignani (Ala), giusto richiamo Renzi a Germania e Francia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "L'atteggiamento messo in campo da Germania e Francia al vertice di Bratislava preoccupa e non poco. Il premier Renzi ha giustamente richiamato al rispetto degli impegni presi, a iniziare da quelli sulla gestione dei flussi migratori". Lo afferma Ignazio Abrignani, deputato di Ala."L'Italia -aggiunge- non può sopportare da sola gli sforzi che l'intera Europa deve sostenere. Bisogna che si capisca che l'Europa è nata per difendere la sicurezza e il benessere dei popoli che la compongono. Se diventa essa stessa un ostacolo a questo è destinata alla disgregazione".

