Terremoto: colletta nazionale, l'appello del card. Montenegro 'Siate generosi'

Palermo, 17 set. (AdnKronos) - Da Genova, dove sta partecipando al Congresso eucaristico nazionale, il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e presidente nazionale di Caritas, lancia un appello in occasione della Colletta nazionale per il terremoto che ha colpito il centro Italia. L'iniziativa si terrà in tutte le chiese italiane domani. "Voglio lanciare un appello da Genova, dove stiamo puntando lo sguardo sull'Eucarestia, sul quel pane che si spezza - dice l'arcivescovo -. Domani dobbiamo farci pane per quei nostri fratelli che sono stati colpiti dal terremoto". "Un po' nella nostra diocesi conosciamo che cosa significano certe tragedie - aggiunge Montenegro -. Quando si perde tutto la speranza muore. Domani, allora, è la giornata della solidarietà: privarsi di qualcosa per donare a chi è nel bisogno e capire il significato dell'Eucarestia: è quel pane che si spezza per dare la vita. L'appello che vi faccio è che ognuno, pensando a quello che ha vissuto, apra il cuore a questi fratelli che hanno bisogno di speranza e aiuto. Vi chiedo di essere generosi".

