Referendum: Fratoianni, contro pasticcio riforme manifestazione a Firenze

Roma, 17 set. (AdnKronos) - "La riforma Renzi-Boschi della Costituzione e’ un testo confuso e mal scritto, approvato da una risicata coalizione frutto di un premio di maggioranza illegittimo e con l’appoggio di trasformisti e transfughi". Lo afferma Nicola Fratoianni, dell’esecutivo nazionale di Sinistra Italiana."E’ un brutto pasticcio - prosegue l’esponente della sinistra - che nasconde, dietro un falso risparmio, un costo reale e pericoloso per la democrazia: si 'taglia' qualche parlamentare, ma in realta’ si riduce il peso degli elettori, non viene abolito il Senato, ma il diritto degli italiani di votarlo, diminuiscono gli spazi di democrazia dando al partito di maggioranza un potere sproporzionato, concentrano tutto il potere nelle mani di pochi. Finalmente fra qualche giorno sapremo quando il governo si decidera’ a far svolgere il referendum, che e’ un diritto dei cittadini"."Noi di Sinistra Italiana comunque - annuncia Fratoianni - saremo a Firenze, con una manifestazione di popolo e con testimonianze del mondo della politica, della cultura, del mondo del lavoro e dell’arte, sabato 1 ottobre in piazza Ognissanti dalle ore 14.30 in poi, per scalfire il muro di propaganda del governo, per dare voce ai tanti che si stanno mobilitando, per contribuire alla vittoria del No, per la Costituzione e per la democrazia. Nei prossimi giorni saranno resi noto dettagli sullo svolgimento e sulla partecipazione alla manifestazione".

