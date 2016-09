Pd: Di Maio, dem chiariscano presunti rapporti con mafia a Siracusa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Sto per arrivare in Sicilia, a Catania, dove parteciperò a una manifestazione con gli altri portavoce per dire 'no' alla riforma costituzionale di Renzi-Boschi-Verdini. Purtroppo nell'Isola i vecchi vizi della politica pare siano durissimi a morire e ancora una volta ci sono accuse di rapporti fra la mafia e il Pd". Lo scrive il vice presidente della Camera Luigi Di Maio su Facebook. No, ma non è l'ultimo pentito delle cosche a rivelarlo, è invece proprio un rappresentante del Pd a denunciare la situazione, il sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo. "Quindi un sindaco del Pd accusa il suo partito di essere colluso con la mafia. Ci dicano tutto allora. Chi sta governando il nostro Paese?" conclude l'esponente del M5S.

Adnkronos