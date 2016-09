Pavia: muore in scontro contro cinghiale, 200 incidenti simili ogni anno

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 17 set. (AdnKronos) - In Lombardia ogni anno in media si verificano oltre 200 incidenti stradali causati da animali selvatici e dal 2004 a oggi la stima dei danni stradali causati dagli animali ha raggiunto i 4 milioni di euro. Lo rende noto Coldiretti Lombardia prendendo spunto dall'ultimo episodio di cronaca: nell'Oltrepò Pavese ieri un agricoltore è morto in un incidente d'auto causato da un cinghiale. L'impatto è avvenuto, poco prima delle 21, sulla strada provinciale 7 nel comune di Val di Nizza. A perdere la vita è stato un agricoltore di 33 anni di Romagnese. Il giovane ha perso il controllo della macchina dopo aver colpito un cinghiale che era in mezzo alla strade e ha finito la sua corsa contro un albero. Inutili i soccorsi."Non c'è più tempo da perdere. Bisogna intervenire e organizzare dei piani radicali di contenimento di questi animali, altrimenti la situazione può solo peggiorare" sottolinea Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia. Nel giro di dieci anni in Italia - stima la Coldiretti - i cinghiali sono raddoppiati, superando il livello record di un milione di esemplari, "mettendo a rischio non solo le produzioni made in Italy e l’assetto idrogeologico del territorio". Nel 2015 in Italia, denuncia la Coldiretti, "ci sono stati 18 morti e 145 feriti per incidenti stradali causati dagli animali. In Lombardia ogni anno in media si verificano oltre 200 incidenti stradali causati da animali selvatici: il 25% dei danni è colpa dei cinghiali, mentre il 60% è il risultato di scontri con caprioli cervi e daini nelle zone di montagna, c’è poi un 3% di schianti con nutrie e quasi un 5% con le volpi".

Adnkronos