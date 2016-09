Onu: Renzi ad assemblea New York il 19 e 20

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sarà il 19 e 20 settembre negli Stati Uniti, a New York. Questi gli appuntamenti, si legge in una nota di palazzo Chigi: lunedì 19 settembre alle "ore 10.30: Panel discussion “Partnering for global prosperity” della Clinton Global Initiative, con Bill Clinton e il presidente argentino Mauricio Macri (Sheraton New York Times Square Hotel); ore 12.40: “Summit for Refugees and Migrants” in sessione plenaria Onu; ore 15: Tavola rotonda Onu “Global Compact for safe, regular and orderly migration: towards realizing the 2030 agenda for sustainable development and achieving full respect for the human rights of the migrants”; ore 19.30: Conferimento al presidente Renzi del premio Atlantic Council 2016 “Global Citizen”.Martedì 20 settembre alle ore 9: Apertura della 71esima Assemblea generale dell’Onu; ore 13: Incontro con il Council on Foreign Relations; ore 15.30: “Leaders’ Summit on Refugees” all’Onu; ore 20 circa: Intervento all’Assemblea generale Onu.

