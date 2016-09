Milano: ex Sinigallia e Mario Pagano, aprono due nuovi mercati scoperti (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Il mercato di Ripa di Porta Ticinese, che si svolge nella giornata di sabato lungo il tratto di Ripa di Porta Ticinese compreso tra via Barsanti e via Paoli, ha una vocazione non alimentare (rigattieri, abbigliamento usato etc.) con 106 posteggi senza automezzi alle spalle. Il mercato di Mario Pagano, la domenica, sull’area del parcheggio della MM1 nel tratto compreso tra via Mario Pagano e via del Burchiello, ha una vocazione classica, alimentare e non, con 82 posteggi e automezzi alle spalle cui si possono aggiungere ulteriori 20 posteggi a disposizione del Municipio 7 per ospitare diverse attività temporanee di vendita su area pubblica.

