Milano: domani Giornata Europea Cultura Ebraica con ministro Pinotti (2)

(AdnKronos) - La Giornata si aprirà alle ore 11 con un momento di riflessione sul valore della parola; alle 12.30 sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Grand Tour. Viaggio nell’Italia ebraica’, in arrivo dal Museo Ebraico di Venezia dove è stata allestita per le celebrazioni dei 500 anni del Ghetto. L'esposizione è una raccolta di immagini di Alberto Jona Falco alla scoperta di sinagoghe, arredi, oggetti legati alle feste e alla vita familiare di un popolo che è presente in Italia da oltre due millenni. Alle ore 13 inizierà la visita guidata della Sinagoga a cura di Daniela Di Veroli.Nel pomeriggio, a partire dalle 15.15, al Museo nazionale della Scienza e della Tecnica, in via San Vittore 21, si potrà iniziare un viaggio nelle storiche lingue e parole degli ebrei, con una maratona di spettacoli gratuiti intervallati da approfondimenti e riflessioni. Seguiranno poi uno spettacolo di umorismo Yiddish e un incontro sul tema ‘Le parole ebraiche nell’arte, nella letteratura e nella Bibbia’, dove si confronteranno e valuteranno i significati nascosti e più profondi dei vocaboli, entrando anche nelle difficoltà del binomio tradurre-tradire. Tutto questo insieme a professori, rabbini e traduttori. Sarà poi il turno dell’evento ‘Viaggio musicale semiserio tra i compositori ebrei dei Musical del Novecento’ per poi concludere in serata con una lezione di Chaim Baharier, biblista, su ‘La parola ebraica come potenziale di alleanza’ e infine con lo spettacolo musicale ‘Caffè Odessa’ cantato nelle diverse lingue parlate dagli ebrei nella storia degli ultimi secoli: yiddish, ladino, romanì: un viaggio musicale nelle diverse parole e note dell’ebraismo. In occasione della XVII Giornata Europea della Cultura Ebraica, il Memoriale della Shoah sarà aperto al pubblico.

