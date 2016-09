Milano: domani Giornata Europea Cultura Ebraica con ministro Pinotti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 17 set. (AdnKronos) - L'apertura straordinaria del Memoriale della Shoah e la visita guidata alla Sinagoga sono tra gli appuntamenti da non perdere della XVII edizione della Giornata europea della Cultura ebraica, che si terrà domani a Milano a partire dalle 10.30, con il saluto del ministro della Difesa, Roberta Pinotti. L'inaugurazione, alla Sinagoga centrale in via della Guastalla, è affidata al ministro insieme al vicesindaco Anna Scavuzzo e all’assessore alla Cultura, Filippo Del Corno. La Giornata è una manifestazione internazionale che invita a scoprire storia, luoghi e tradizioni degli ebrei attraverso centinaia di iniziative sparse in tutta Italia ed Europa legate quest’anno dal tema ‘lingue e dialetti ebraici’. "Milano ha l'onore di essere capofila nazionale della Giornata proprio nell’anno in cui si celebrano i 150 anni della Comunità Ebraica di Milano", affermano la vicesindaco e l'assessore Del Corno. La Sinagoga di via della Guastalla sarà il luogo in cui si darà il via simbolico agli eventi nel Paese che si terranno in 64 località distribuite in 14 regioni italiane.

