Migranti: Calderoli, Renzi ammette errore

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Finalmente Renzi ammette che a furia di accogliere immigrati rischiamo l'esplosione e sostanzialmente ammette di aver sbagliato? Alla buon'ora, meglio tardi che mai. È esattamente quello che la Lega Nord sostiene da anni, che non possiamo accoglierli tutti qui". Lo dice Roberto Calderoli della Lega."Peccato che poi Renzi alle parole non faccia seguire i fatti, non attuando la politica dei respingimenti in mare come invece fanno Malta e la Spagna e continui a farli arrivare tutti", aggiunge."È inutile che Renzi faccia i capricci davanti alla Merkel e Hollande visto che fino ad oggi è stato il loro scendiletto, ora è il momento della secessione dall'euro e dall'Europa che vogliono trasformarci in un grande centro di prima accoglienza o peggio in una colonia del Nord Africa. Per impedire che l'obiettivo della Merkel, di Hollande e dei poteri forti si possa realizzare bisogna votare No al referendum e mandare a casa Renzi, altrimenti dopo sarà una strada senza ritorno", conclude..

Adnkronos