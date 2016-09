llva: Mattarella, inammissibile non ci siano garanzie sicurezza lavoro

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, appresa la triste notizia degli incidenti sul lavoro che hanno provocato, a Taranto e a Roma, la morte di due operai, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 'Ogni morte sul lavoro costituisce una ferita per l'Italia e una perdita irreparabile per l'intera società. Non è ammissibile che non vengano adeguatamente assicurate garanzie e cautele per lo svolgimento sicuro del lavoro'". Si legge in una nota del Quirinale.

