Immobili: a Catella premio 'Giovanni Gabetti' del Forum Scenari Immobiliari (2)

(AdnKronos) - Il Premio Giovanni Gabetti "è un riconoscimento importante che mi onora profondamente - afferma Catella - a livello personale, per la motivazione di rappresentare un modello per i giovani che aspirano a svolgere il mestiere straordinario di occuparsi del nostro territorio. La soddisfazione maggiore è però il riconoscimento del merito della squadra di Coima che ogni giorno si pone l’obiettivo di contribuire alla reputazione del nostro settore attraverso innovazione, passione e trasparenza non solo nel ripensare le nostre città, ma anche nell’attrarre investitori istituzionali italiani e internazionali a partecipare nella valorizzazione delle potenzialità del nostro Paese". Le precedenti edizioni del Premio sono state assegnate a Generali Real Estate, Gruppo Galotti, Claudio De Albertis e Cesare Ferrero.

