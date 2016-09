Ilva: Pd, urgente convocazione commissario in X commissione

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio alla famiglia di Giacomo Campo, giovane operaio tarantino rimasto coinvolto quest'oggi in un nuovo devastante caso di morte sul luogo di lavoro. Apprezziamo la repentina attivazione del Governo attraverso l'intervento della Viceministra al Mise, Teresa Bellanova, che, oltre ogni liturgia, ha voluto immediatamente recarsi a Taranto per avviare un'indagine amministrativa su questo nuovo caso di morte bianca". Lo dichiara in una nota a nome dei deputati pugliesi del Pd il coordinatore Dario Ginefra."Chiederemo al presidente della X Commissione della Camera, Guglielmo Epifani, di convocare immediatamente in Commissione il Commissario e le rappresentanze dei lavoratori per un approfondimento su questo nuovo drammatico incidente e per comprendere quali nuove misure poter attivare, eventualmente, perchè non abbiano a ripetersi tali morti. Siamo consapevoli che la comunità tarantina continua a pagare il tributo più alto per le condizioni in cui il gruppo Riva ha lasciato lo stabilimento pugliese", aggiungeUnica strada perseguibile per garantire il diritto al lavoro, quello alla salute e alla vita è proseguire nel lavoro compiuto in questi mesi in un raccordo necessario tra tutte le istituzioni", conclude.

