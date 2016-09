Giustizia: morto Severino Santiapichi, il cordoglio della Kore

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 17 set. (AdnKronos) - Si è spento all'età di 90 anni il giudice Severino Santiapichi, morto nella notte all'ospedale Maggiore di Modica, dove si trovava ricoverato da qualche giorno. Originario di Scicli (Ragusa), procuratore ad honorem della Corte di Cassazione, per oltre 20 ha presieduto la Corte d'Assise di Roma. E' stato il presidente della Corte d'Assise nei processi principali contro le Brigate rosse per il caso Moro e in quello contro il terrorista turco Ali Ağca per il tentato omicidio, nel maggio 1981, di papa Giovanni Paolo II. Dopo il pensionamento per raggiunti limiti d'età, ha alternato l'attività di docente a contratto nell'Università Kore di Enna a quella di scrittore. E proprio dall'Ateneo ennese arriva il cordoglio alla famiglia. "Tutta la comunità universitaria si stringe attorno ai familiari per la irreparabile perdita, che priva l'Italia intera di una figura di profonde virtù civiche, di straordinaria professionalità, di grande saggezza e di immensa umanità - si legge in una nota dell'Università -. Per la Kore, per i suoi studenti e i suoi docenti e per gli organi di governo, che lo hanno apprezzato in tante sue manifestazioni tanto discrete quanto equilibrate ed efficaci, non sarà facile poterlo sostituire".

