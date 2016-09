Eutanasia: Cappato, non si usi Belgio come spauracchio, Parlamento agisca (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Purtroppo in Italia i media, incluso il servizio pubblico radiotelevisivo, affrontano la questione solo per inseguire i casi di cronaca, come puntualmente si farà ora per il primo caso di eutanasia legale su un minore in Belgio. Si fa finta di non sapere che l'eutanasia clandestina è una realtà praticata anche sui minori, rispetto alla quale il Belgio è stato il primo Paese al mondo ad avere il coraggio di porre regole a garanzia dei malati, delle loro famiglie e dei medici. Purtroppo, il caso del Belgio sarà certamente usato come spauracchio per evitare una assunzione di responsabilità della politica italiana e continuare a girare la testa dall'altra parte", conclude.Per parte nostra, continuiamo l'azione di disobbedienza civile con Mina Welby e Gustavo Fraticelli e diamo appuntamento al XIII Congresso dell'associazione Luca Coscioni, che si terrà a Napoli dal 30 settembre al 2 ottobre.

