Eutanasia: Cappato, non si usi Belgio come spauracchio, Parlamento agisca

Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Gli attivisti del Movimento Cinque Stelle la pensano come la stragrande maggioranza dei cittadini italiani: non solo il testamento biologico, ma anche l'eutanasia devono essere legalizzate. E' una buona notizia. I numeri sono persino schiaccianti: sul testamento biologico, hanno votato favorevole 19.381 e contrario 934; sull'eutanasia, hanno votato favorevole 18.204 e contrario 1.882". Lo sottolinea il radicale Marco Cappato."Se i Parlamentari del Movimento Cinque Stelle vorranno ascoltare questa indicazione, c'è una prima questione della quale occuparsi: sono passati tre anni dal deposito della nostra legge di iniziativa popolare, sostenuta dalle firme cartacee di 67.000 cittadini e dal sostegno online oltre 300.000 persone. Sul testamento biologico la discussione è avviata in Commissione affari sociali, ma l'eutanasia è stata subito bloccata in Commissione congiunta Giustizia e Affari Sociali. Mi auguro che la votazione interna dia una spinta ai Parlamentari del Movimento Cinque Stelle per impedire che i due provvedimenti rimangano intrappolati nelle sabbie mobili del Parlamento e per ottenere un vero dibattito", aggiunge.

