Roma, 17 set. (AdnKronos) - "E' la prima volta al mondo che un minorenne muore per eutanasia e accade in Belgio, unico paese al mondo ad aver approvato nel 2014 una legge che lo consente. La notizia è stata data in silenzio e nella discrezione più assoluta, come riporta il quotidiano fiammingo Het Nieuwsblad. E non poteva essere diversamente se si pensa al dolore che suscita la sola idea che un genitore possa autorizzare la morte del figlio per eutanasia, perché non sopporta più di vederlo soffrire e lui stesso non sopporta più di soffrire". Lo afferma l'onorevole Paola Binetti di Area popolare, presentatrice di uno dei disegni di legge attualmente in discussione alla Camera."Non c'è dubbio che il dolore di un figlio possa rappresentare per un genitore un vero e proprio martirio, ma proprio per questo in Italia la legge sulle cure palliative prevede una rete di centri impegnati nella lotta contro il dolore infantile. Una rete apposta per i minori, pensata per loro, capace di rispondere a tutte le loro esigenze; disposta a farsi carico delle necessità dei bambini e dei loro genitori, ma fermamente decisa a rifiutare l'eutanasia in qualunque forma possa essere proposta. E questa fermezza è anche il criterio guida che sta orientando il dibattito nel nostro Parlamento sul cosiddetto Testamento biologico o per meglio dire sulle direttive anticipate di trattamento, le cosiddette Dat", aggiunge. "Il legislatore è obbligato ad una prudenza assoluta, quando tratta di temi come la vita e la morte, sapendo guardare anche oltre i limiti del presente per capire come una legge non esaurisce la sua spinta nel momento in cui è approvata, ma si insinua nel costume di un popolo, ne condiziona il sentore e ne modifica i comportamenti", conclude Binetti.

