Ciampi: 'profondo cordoglio' per scomparsa da parte di Unicredit

Milano, 17 set. (AdnKronos) - Il più profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Lo esprimono il presidente di Unicredit, Giuseppe Vita, anche a nome del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato Jean Pierre Mustier e il direttore generale Gianni Franco Papa, anche a nome di tutti i lavoratori del gruppo."Siamo profondamente addolorati - riferiscono - perché viene a mancare un grande statista che ha messo a disposizione del Paese la sua straordinaria competenza, la sua completa dedizione agli interessi generali e la sua capacità di visione. In fasi non facili - prima come Governatore della Banca d'Italia, poi come presidente del Consiglio e uomo di Governo, infine come Presidente della Repubblica - ha dato all'Italia e al suo sistema economico - concludono - un contributo determinante sulla strada dello sviluppo e della crescita".

