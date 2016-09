Ciampi: Gasparri, ricordare anche cancellazione 41 bis

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "La storia non può essere scritta secondo i metodi orwelliani, cancellando ciò che è scomodo. In morte di Ciampi non si può non ricordare la pagina oscura della cancellazione del carcere duro, il 41 bis, per centinaia di mafiosi che fu decisa dal suo governo". Lo sottolinea Maurizio Gasparri, di Forza Italia, vicepresidente del Senato. "Il ministro della Giustizia di allora, Conso, qualche anno fa in commissione Antimafia -aggiunge l'esponente azzurro- si è assunto la responsabilità di quella scelta scellerata che rappresentò la resa dello Stato alla mafia. Ma tutti sanno che la manovra fu orchestrata da Scalfaro al Quirinale e attuata dal governo guidato da Ciampi, che non poteva non comprendere la gravità di quella scelta. Conso ha detto esplicitamente che si cercò con quel segnale di attenuare l'offensiva stragista della mafia. Questo è stato il governo Ciampi e non è immaginabile che il presidente del Consiglio del tempo non si rendesse conto di ciò che Conso ha spiegato ad una commissione parlamentare. Si tratta di una pagina nera della vita repubblicana. Anche adducendo ragioni di salute, Ciampi -conclude Gasparri- ha rifiutato di dare un contributo di verità doveroso nelle sedi giudiziarie che si stanno occupando di queste vicende".

