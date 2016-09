Centrodestra: Sacconi, da Parisi politica responsabile

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Stefano Parisi ha offerto al vecchio centrodestra una prima base di riflessione su un progetto utile a conquistare giovani scettici e adulti delusi. In particolare ha descritto una politica responsabile perché disponibile a farsi misurare in base ai risultati che raggiunge. E per i risultati egli ha segnalato la necessità di un pensiero lungo superando quella schiavitù del quotidiano che genera solo tatticismi 'a somma zero'". Lo afferma Maurizio Sacconi, di Area popolare, presidente della commissione Lavoro del Senato. "Alla base di un rinnovato centrodestra -aggiunge- dovranno quindi essere ribaditi i valori e i principi della nostra tradizione umanitaria che soli possono ridare quel senso utile a riprodurre voglia di futuro, vitalità demografica ed economica. Il limite della sinistra è proprio qui, nella sua antropologia negativa che produce rattrappimento sociale e ipertrofia statuale. Indicativa la loro attenzione, anche odierna, allo sviluppo dell'eutanasia in Europa".

