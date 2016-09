Centrodestra: Repetti, stimo Parisi ma parte con piede sbagliato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Stimo Parisi ma mi pare sia partito con il piede sbagliato. Parla di un generico programma di governo liberale senza dire una parola di verità sul fallimento delle politiche di governo del centrodestra negli ultimi vent'anni. Attacca il governo Monti sottacendo il fatto che Forza Italia lo ha votato e sostenuto". Lo afferma la senatrice Manuela Repetti del gruppo Misto. "Così come -aggiunge- si dichiara per il no al referendum senza ricordare che Forza Italia ha votato in Parlamento la riforma costituzionale per poi rinnegarla, contraddicendo di fatto quello che per anni ha rivendicato come punto fondamentale per il cambiamento dell'Italia".

Adnkronos