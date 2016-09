Centrodestra: Miccichè, Parisi energia per Fi e Paese

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Felice di essere alla convention di Stefano Parisi. Mi convinco, ogni giorno sempre più, che Berlusconi ha scelto bene". Lo afferma Gianfranco Miccichè, commissario di Fi in Sicilia."Una persona di spessore, che mette da parte gli slogan e propone contenuti. Ed è solo coi contenuti che possiamo battere la demagogia di Renzi e il populismo dei Cinquestelle. È solo attorno ai contenuti che può riunirsi l'area moderata del centrodestra liberale. Famiglia, solidarietà sociale, impresa, Europa, Sud: tutti temi ultimamente scomparsi dall'agenda politica, oggi tornati ad essere centrali. Stefano Parisi -conclude Miccichè- è energia pura per questo Paese, per questo partito".

