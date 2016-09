Centrodestra: Cicchitto, Parisi nebulosa a cui Ncd non può affidarsi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Nel suo complesso il discorso di Parisi è consistito in una diligente elencazione dei problemi esistenti e in un metolologico auspicio della modernizzazione e novità senza dare a ciò precisi contenuti. E senza un progetto politico netto e chiaro per il quale valga la pena spendersi, a meno che esso non consista in una unità del centrodestra che vada da lui a Salvini cosi come auspicato nella parte finale del suo discorso". Lo afferma Fabrizio Cicchitto, di Area popolare, presidente della commissione Esteri della Camera. L'Ncd che in questi anni è andato incontro a durissime battaglie politiche -aggiunge- non può certo affidare le sue sorti politiche a una nebulosa di questo tipo ma deve costruire un disegno politico di centro netto e chiaro".

Adnkronos